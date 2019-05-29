Тамбовские полицейские задержали серийного вора

СЕГОДНЯ 15:34 2019-05-29T15:34:54+03:00

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Утром 24 мая водитель грузовика МАЗ обнаружил пропажу двух аккумуляторов со своего автомобиля, который был припарковал на ночь на одной из улиц в поселке Строитель Тамбовского района. Мужчина обратился в полицию.

Полицейские нашли пропавшие аккумуляторы в одном из приемных пунктов лома металла и изъяли их. Работник пункта описал стражам порядка человека, который сдал аккумуляторы.

В ходе дальнейшего розыска сотрудники полиции установили личность подозреваемого в этом преступлении - им оказался безработный 29-летний житель Тамбовского района.

- Он был задержан и опрошен. В ходе беседы молодой человек признался в совершенной в мае еще одной краже - 50 метров железных труб с территории частного домовладения в селе Бокино. Похищенное имущество также было изъято, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

Полицейские возбудили в отношении этого тамбовчанина уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU