Тамбовские полицейские задержали серийного вора
Утром 24 мая водитель грузовика МАЗ обнаружил пропажу двух аккумуляторов со своего автомобиля, который был припарковал на ночь на одной из улиц в поселке Строитель Тамбовского района. Мужчина обратился в полицию.
Полицейские нашли пропавшие аккумуляторы в одном из приемных пунктов лома металла и изъяли их. Работник пункта описал стражам порядка человека, который сдал аккумуляторы.
В ходе дальнейшего розыска сотрудники полиции установили личность подозреваемого в этом преступлении - им оказался безработный 29-летний житель Тамбовского района.
- Он был задержан и опрошен. В ходе беседы молодой человек признался в совершенной в мае еще одной краже - 50 метров железных труб с территории частного домовладения в селе Бокино. Похищенное имущество также было изъято, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.
Полицейские возбудили в отношении этого тамбовчанина уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU