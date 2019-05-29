Тамбовскому осужденному прислали в колонию сим-карты в упаковках с мылом

СЕГОДНЯ 14:32 2019-05-29T14:32:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники исправительной колонии № 4, расположенной в поселке Рабочий Сосновского района Тамбовской области, предотвратили доставку запрещенных предметов на режимную территорию.

Во время досмотра посылки, которая пришла на имя одного из осужденных, внутри двух упаковок с туалетным мылом было обнаружено 11 сим-карт. Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области, по данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU