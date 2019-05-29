2019-05-29T14:32:03+03:00
Общество

Тамбовскому осужденному прислали в колонию сим-карты в упаковках с мылом

Запрещенные предметы были изъяты
Ксения АЛЕШИНА
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Сотрудники исправительного учреждения нашли запрещенные предметы во время досмотра посылкиСотрудники исправительного учреждения нашли запрещенные предметы во время досмотра посылкиФото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области
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Сотрудники исправительной колонии № 4, расположенной в поселке Рабочий Сосновского района Тамбовской области, предотвратили доставку запрещенных предметов на режимную территорию.

Во время досмотра посылки, которая пришла на имя одного из осужденных, внутри двух упаковок с туалетным мылом было обнаружено 11 сим-карт. Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области, по данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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