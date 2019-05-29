Тамбовскому осужденному прислали в колонию сим-карты в упаковках с мылом
Запрещенные предметы были изъяты
Сотрудники исправительного учреждения нашли запрещенные предметы во время досмотра посылкиФото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области
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Сотрудники исправительной колонии № 4, расположенной в поселке Рабочий Сосновского района Тамбовской области, предотвратили доставку запрещенных предметов на режимную территорию.
Во время досмотра посылки, которая пришла на имя одного из осужденных, внутри двух упаковок с туалетным мылом было обнаружено 11 сим-карт. Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области, по данному факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU