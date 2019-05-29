Пенсионер из Краснодара, жестоко убивший женщину в Мичуринском районе, отправится в психбольницу

СЕГОДНЯ 13:46 2019-05-29T13:46:41+03:00

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В Мичуринском районе суд назначил принудительную меру медицинского характера 70-летнему жителю Краснодара, совершившему преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

Напомним, что вечером 14 марта прошлого года в одной из квартир жилого дома в поселке Коммунар Мичуринского района нашли тело 54-летней женщины с телесными повреждениями, которые указывали на криминальный характер ее смерти. Вскоре полицейским и следователям удалось установить и задержать краснодарского пенсионера, причастного к совершению преступления.

Как установили следствие и суд, мужчина приехал из Краснодара в Мичуринский район к матери своей бывшей сожительницы. После расставания с 34-летней гражданской женой пенсионер постоянно звонил ей и угрожал, уговаривая вернуться. Мать женщины по телефону неоднократно просила его оставить дочь в покое. В день убийства гость приехал к экс-теще и между ними произошла ссора.

Пенсионер схватил со стола металлический шампур и ударил потерпевшую более 20 раз в грудь и живот. От полученных телесных повреждений она сразу же скончалась. Краснодарец решил имитировать ограбление - вытащил вещи из шкафов на пол, взял из квартиры три мобильника, закрыл входную дверь на ключ и скрылся. Доносящиеся из квартиры крики услышали соседи и вызвали полицию. Через два дня злоумышленника задержали в Ростовской области.

Крики в квартире услышали соседи и вызвали сотрудников полиции. Злоумышленник через два дня был задержан на территории Ростовской области.

- Согласно заключению стационарной судебно - психиатрической экспертизы мужчина страдает органическим расстройством личности (последствия травмы, полученной в ДТП около 15 лет назад), лишающим его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, в связи с чем на основании решения суда он будет проходить принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU