Всероссийский конкурс эстрадного искусства состоится в Тамбове

СЕГОДНЯ 12:50 2019-05-29T12:52:25+03:00

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В Тамбове 2 июня пройдет Всероссийский конкурс эстрадного искусства, участие в котором примут более 650 начинающих артистов из Санкт-Петербурга, Саратова, Краснодара, Балашова, Липецка, Ртищево и Тамбовской области.

Участники конкурса выступят в нескольких номинациях: инструментальное исполнительство (фортепиано, струнные, духовые, баян, аккордеон) и эстрадная хореография и эстрадный вокал. Оценивать их номера будут ведущие специалисты в области эстрадного искусства.

Известно, что жюри возглавит народная артистка России, заведующая кафедрой вокального искусства Воронежского государственного института искусств Зоя Солодилова.

По итогам конкурсного прослушивания будут определены лауреаты и дипломанты в каждой номинации и возрастной категории. Все солисты и коллективы получат памятные призы. А победитель в каждой номинации – Гран-при конкурса, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Конкурсные прослушивания в номинации «Инструментальное исполнительство» пройдут в концертном зале Тамбовского колледжа искусств по адресу Августа Бебеля, 21, начало в 10.00, а в номинациях «Эстрадный вокал» и «Эстрадная хореография» - в концертном зале ДК «Знамя труда», по адресу: ул. Интернациональная, 118. Начало также в 09.00.

ИСТОЧНИК KP.RU