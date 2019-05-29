Стали известны имена ведущих рок-фестиваля «Чернозем» в Тамбове

СЕГОДНЯ 12:34 2019-05-29T12:42:52+03:00

Их будет трое

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Организаторы объявили имена ведущих юбилейного рок-фестиваля «Чернозем-2019», который пройдет в Тамбове 9,10 и 11 августа на площадке у Татарского вала.

Так, первый день фестиваля в пятницу будет вести Александр Демидов - российский актер театра и кино, основатель и участник творческого коллектива «Квартет И», исполнитель главных ролей в комедиях «День радио», «День выборов», «О чем говорят мужчины».

Российский актер театра и кино, певец, шоумен и продюсер

Ведущим второго дня «Чернозема» в субботу станет российский теле- и радиоведущий, широко известный как виджей MTV Россия, Александр Анатольевич. Ведущим второго дня «Чернозема» в субботу станет российский теле- и радиоведущий, широко известный как виджей MTV Россия, Александр Анатольевич.

Виджей «MTV Россия»

Развлекать гостей рок-фестиваля в воскресенье будет популярный журналист и видеоблогер Юрий Дудь.

Напомним, что 9 августа на юбилейном «Черноземе» выступят Температура Тела, FPG, Louna, Ария, Вадим Самойлов и Алиса. 10 августа гости фестиваля услышат Анимацию, Северный Флот, Amatory, 25/17, Пикник и Гарик Сукачева. В заключительный день для поклонников рока споют Обе-Рек, Мураками, П***офильмы, Княzz, BrainStorm и Мумий Тролль.

Популярный журналист и видеоблогер

ИСТОЧНИК KP.RU