Тамбовчане заняли призовые места на первенстве Европы по восточному боевому единоборству

СЕГОДНЯ 12:03 2019-05-29T12:03:44+03:00

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В Чешском городе Кадань с 23 по 27 мая проходило первенство Европы по восточному боевому единоборству (Сётокан), с которых тамбовчане приехали победителями. Участие в соревнованиях приняли более 500 спортсменов из 23 стран мира.

Два представителя Тамбовской области выступали в составе сборной России. Спортсмены обучаются в ТОГБОУ ДО «Областной детско-юношеской спортивной школа», под руководством тренера-преподавателя Исаевой И.А.

- Мурашова Мария стала чемпионкой Европы в кумите и серебряным призером в категории ката. Михайлов Сергей также сумел завоевать серебро в ката, - сообщили в управлении образования и науки Тамбовской области.

В общекомандном зачете сборная России заняла третье место.

ИСТОЧНИК KP.RU