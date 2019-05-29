2019-05-29T11:15:01+03:00
Происшествия

Недовольный ограничением скорости житель Тамбовской области похитил дорожные знаки

Пять знаков «Ограничение скорости до 40 км/ч» он утопил в водоеме
Ирина БУРЯКОВА
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В дежурную часть поступила информация об исчезновении пяти дорожных знаков с автотрассы "Тамбов-Пенза" в Тамбовском районе. По данным УМВД по Тамбовской области, знаки «Ограничение скорости до 40 км/ч» пропали еще 20 апреля на участке с 12-го по 14-й километр. Месяц понадобился сотрудникам полиции, чтобы вычислить подозреваемого.

- Им оказался 23-летний житель поселка Новая Ляда, который был недоволен нововведением. Злоумышленник решил, что закон ему не указ. И на собственном автомобиле сначала вывез знаки в безлюдное место, а потом утопил их в водоеме, недалеко от поселка, - сообщили в ведомстве.

24 мая сотрудники полиции выехали по месту жительства подозреваемого и провели опрос, в ходе которого он дал признательные показания.

- Парень показал место, где спрятал знаки, и их извлекли из воды. Ограничение скорости на участке трассы будет восстановлено, - сказали в полиции. - Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

Виновному грозит наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет. Полицейские предупреждает автолюбителей об уголовной ответственности за подобную «корректировку» установленных правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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