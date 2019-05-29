Недовольный ограничением скорости житель Тамбовской области похитил дорожные знаки
В дежурную часть поступила информация об исчезновении пяти дорожных знаков с автотрассы "Тамбов-Пенза" в Тамбовском районе. По данным УМВД по Тамбовской области, знаки «Ограничение скорости до 40 км/ч» пропали еще 20 апреля на участке с 12-го по 14-й километр. Месяц понадобился сотрудникам полиции, чтобы вычислить подозреваемого.
- Им оказался 23-летний житель поселка Новая Ляда, который был недоволен нововведением. Злоумышленник решил, что закон ему не указ. И на собственном автомобиле сначала вывез знаки в безлюдное место, а потом утопил их в водоеме, недалеко от поселка, - сообщили в ведомстве.
24 мая сотрудники полиции выехали по месту жительства подозреваемого и провели опрос, в ходе которого он дал признательные показания.
- Парень показал место, где спрятал знаки, и их извлекли из воды. Ограничение скорости на участке трассы будет восстановлено, - сказали в полиции. - Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».
Виновному грозит наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет. Полицейские предупреждает автолюбителей об уголовной ответственности за подобную «корректировку» установленных правил дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU