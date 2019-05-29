2019-05-29T11:38:48+03:00
Происшествия

На Тамбовщине полицейские раскрыли кражу 20 тысяч рублей у предпринимателя

Преступление произошло пять дней назад
Ирина БУРЯКОВА
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28 мая в дежурную часть поступило сообщение о краже, произошедшей в Мичуринске. Сотрудникам полиции 52-летний предприниматель рассказал, что из его вагончика пункта приема металлолома неизвестный похитил 20 тысяч рублей. Стражи порядка выехали на место, осмотрели помещение и изъяли оставленные следы.

- В ходе розыска был задержан подозреваемый - 32-летний местный житель, которого доставили в отдел полиции для дачи показаний, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - После его опроса выяснилось, что кражу с проникновением злоумышленник совершил еще 24 мая. Похищенные деньги мужчина успел потратить.

В настоящее время полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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