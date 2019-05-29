Музыкальная школа Тамбова купила рояль за 3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:31 2019-05-29T10:31:18+03:00

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«Детская школа искусств №3» города Тамбова решила приобрести новый инструмент — рояль, максимальная цена которого по условиям закупки составляла 3 миллиона рублей. Такая сумма соответствует не бывшим в «употреблении» инструментам импортного производства, и предложенная цена — далеко не самая дорогая. Согласно открытым источникам стоимость нового заграничного рояля начинается как раз от 3 миллионов рублей. Такой ценовой категории соответствуют инструменты немецких фирм «Аугуст Фёрстер» и «Зайлер». А вот например стоимость роялей всемирной известной компании-производителя музыкальных инструментов «Steinway & Sons» стартует от 5,2 миллионов рублей.

Известно, что аукцион уже состоялся, снижения стоимости первоначальной цены на нем не произошло. Рояль купили за 3 миллиона рублей. Контракт заключают с ООО «Нева-Саунд» из города Санкт-Петребурга. Дорогостоящий инструмент эта фирма должна поставить в художественную школу до 8 ноября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU