2019-05-29T10:09:34+03:00
Происшествия

В Тамбовской области пьяный водитель «Lada Vesta» врезался в «КамАЗ»

В аварии пострадал он и его пассажирка
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
ДТП произошло в поселке ЗаводскойДТП произошло в поселке ЗаводскойФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Изменить размер текста:

Авария произошла 28 мая в 21:45 на улице Заводской в районе дома №2 поселка Заводской Первомайского района. Автомобиль «Lada Vesta», 29-летний водитель которого не справился с управлением, врезался в «КамАЗ» с прицепом. Грузовик стоял на обочине по ходу движения транспортных средств.

В результате ДТП пострадал водитель легковушки. Он получил телесные повреждения и был доставлен в ТОГБУЗ имени С.С. Брюханенко города Мичуринска, а его пассажир, 41-летняя женщина, самостоятельно обратилась за медицинской помощью в лечебное учреждение.

- Водитель автомобиля находился за рулем с признаками опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался, в связи с чем, на него был составлен соответствующий административный материал, - сообщили в УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пенсионер из Краснодара, жестоко убивший женщину в Мичуринском районе, отправится в психбольницу
Начальник УМВД по Тамбовской области наградил лучших участковых
Всероссийский конкурс эстрадного искусства состоится в Тамбове
Стали известны имена ведущих рок-фестиваля «Чернозем» в Тамбове
Тамбовчане заняли призовые места на первенстве Европы по восточному боевому единоборству
На Тамбовщине полицейские раскрыли кражу 20 тысяч рублей у предпринимателя
Недовольный ограничением скорости житель Тамбовской области похитил дорожные знаки
Птицефабрика на Тамбовщине задолжала работникам более 1,5 млн рублей зарплаты
Музыкальная школа Тамбова купила рояль за 3 миллиона рублей
В Тамбове проходит ЕГЭ по математике
Тамбовчан приглашают на "День добрых соседей"
Для дежурства на тамбовских пляжах подготовили 41 матроса-спасателя
Следователи нашли сотрудников Росгвардии, которые избили тамбовчанина, и возбудили на них уголовное дело