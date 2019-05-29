В Тамбовской области пьяный водитель «Lada Vesta» врезался в «КамАЗ»

СЕГОДНЯ 10:09 2019-05-29T10:09:34+03:00

В аварии пострадал он и его пассажирка

Изменить размер текста: A A

Авария произошла 28 мая в 21:45 на улице Заводской в районе дома №2 поселка Заводской Первомайского района. Автомобиль «Lada Vesta», 29-летний водитель которого не справился с управлением, врезался в «КамАЗ» с прицепом. Грузовик стоял на обочине по ходу движения транспортных средств.

В результате ДТП пострадал водитель легковушки. Он получил телесные повреждения и был доставлен в ТОГБУЗ имени С.С. Брюханенко города Мичуринска, а его пассажир, 41-летняя женщина, самостоятельно обратилась за медицинской помощью в лечебное учреждение.

- Водитель автомобиля находился за рулем с признаками опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался, в связи с чем, на него был составлен соответствующий административный материал, - сообщили в УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU