В Тамбове проходит ЕГЭ по математике

СЕГОДНЯ 09:32 2019-05-29T09:32:47+03:00

Изменить размер текста: A A

29 мая тамбовские 11-классники сдают Единый государственный экзамен по математике: профильный и базовый уровень.

- По информации городского комитета образования, в Тамбове из большая часть выпускников (52 процента) сдают математику на профильном уровне. Новшеством этого экзамена в 2019 году является то, что выпускники могут выбрать только один уровень сдачи, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбова.

С результатами экзамена можно будет ознакомиться 10 июня. В случае несогласия с выставленными баллами подать апелляцию можно в период с 13 по 14 июня 2019. Профильная математика оценивается, как и все остальные экзамены, по 100-балльной системе, базовая - по 5-балльной системе. Как показали результаты ГИА-2018 года в основной период, уровень обученности по математике профильного уровня у тамбовских школьников составил 95,9 процента, средний балл - 54,5. По математике базового уровня уровень обученности — 99,7 процента, средний балл - 4,4.

ИСТОЧНИК KP.RU