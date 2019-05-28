Следователи нашли сотрудников Росгвардии, которые избили тамбовчанина, и возбудили на них уголовное дело

СЕГОДНЯ 17:18 2019-05-28T17:25:54+03:00

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Следователи регионального СКР возбудили уголовное дело в отношении сотрудников Росгвардии. Поводом для этого стала выявленная в ходе мониторинга сети «Интернет» видеозапись, на которой люди в форме избивают молодого человека.

- По версии следствия, ночью 24 мая этого года сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тамбовской области при доставлении 19-летнего молодого человека в отдел полиции для составления административного материала за мелкое хулиганство, в районе одного из домов по улице Бульвар Энтузиастов города Тамбова незаконно применили в отношении него физическую силу, нанеся несколько ударов в область лица и туловища, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области. - После проведения доследственной проверки в СУ СК России по Тамбовской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Зафиксированные на видеозаписи факты стали также основанием для проведения в Управлении Росгвардии по Тамбовской области служебной проверки, по результатам которой в отношении сотрудников вневедомственной охраны, допустивших нарушения, будут приняты меры дисциплинарного воздействия вплоть до увольнения.

ИСТОЧНИК KP.RU