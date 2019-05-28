Фестиваль котовской неваляшки проведут во второй раз

СЕГОДНЯ 17:00 2019-05-28T17:01:15+03:00

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В Котовске 1 июня пройдет второй по счету Фестиваль котовской неваляшки — главного символа моногорода. В прошлом году его признали лучшим по итогам Регионального конкурса Russian Event Awards в номинации «Лучшее детское туристическое событие». Торжественное открытие праздника начнется в 16:00 на городской площади.

- Всего на городской площади в этот день будут работать более 40 тематических и развлекательных площадок: мастер-классы, аттракционы, картинг, аквагрим, гончарное дело, роспись неваляшки, конкурс рисунков на асфальте, портретная живопись, рисование на тарелках. Также на фестивале будут установлены фотозоны, организована продажа сувениров. На анимационных площадках гостей будут развлекать клоуны-мимы, жонглеры, артисты на ходулях, ростовые куклы и многие другие. Для любителей скорости оборудуют картинг-трассу. Новшеством фестиваля станет надувной Дом-музей неваляшки, где каждый сможет полюбоваться огромным ассортиментом несгибаемых игрушек, - сообщает ИА «ПроКотовск».

После фестиваля неваляшки к 20:20 жителей и гостей города приглашают на фестиваль уличного кино, который пройдет в Парке культуры и отдыха на летней эстраде. Его также проведут в Котовске во второй раз. Зрителям покажут лучшие короткометражки, снятые российскими режиссерами за последний год. Закроет фестиваль уличного кино в 22:00 файер-шоу.

Более 40 развлекательных площадок будут работать в день фестиваля

ИСТОЧНИК KP.RU