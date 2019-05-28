2019-05-28T16:45:51+03:00
Общество

Две тысячи утят не смогли въехать в Тамбовскую область из-за отсутствия документов

Живой груз «развернули» в Краснодарский край, опасаясь птичьего гриппа
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Необычный груз задержали сотрудники ДПС Воронежской области на дороге, следующей в наш регион. Во время осмотра автомобиля они обнаружили 2 тысячи утят и еще 200 килограммов комбикорма. О находке сообщили в Управление Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям.

Специалисты ведомства выяснили, что птицу перевозили из Краснодарского края в Тамбовскую область для продажи. Но у владельца утят оказались не в порядке документы на "товар". Чтобы не допустить ввоза в Черноземье вируса птичьего гриппа, специалисты запретили водителю двигаться дальше.

- Документы, подтверждающие эпизоотическое благополучие территории происхождения птицы по заразным болезням общих для человека и животных у гражданина отсутствовали, - пояснили в Управлении Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям. - Груз вернули в адрес отправителя в Краснодарский край. В отношении нарушителя возбуждено административное делопроизводство по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ. За несоблюдение ветеринарных правил физлицам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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