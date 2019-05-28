2019-05-28T16:30:09+03:00
Происшествия

В Тамбовской области 36-летнему мужчине вынесли приговор на основании вердикта присяжных заседателей

Жителя Токаревки осудили за убийство собутыльника
Ксения АЛЕШИНА
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В Токаревском районе суд вынес приговор уже имевшему судимость 36-летнему местному жителю, которого ранее присяжные заседатели единогласно признали виновным в убийстве 27-летнего знакомого.

Как установили следствие и суд, осужденный и потерпевший не имели постоянного места жительства, поэтому временно проживали у своего знакомого в рабочем поселке Токаревка на улице Медицинской. После обеда 4 декабря прошлого года во время распития алкоголя потерпевший упрекнул своего собутыльника в том, что тот спрятал их общие сигареты. Злоумышленник возмутился и нанес мужчине множественные удары в область грудной клетки, шеи и головы. От полученных ранений потерпевший сразу скончался.

- В рамках предварительного расследования установлены все обстоятельства произошедшего конфликта и собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая виновность фигуранта в совершенном преступлении, который на следствии отрицал вину. Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев 20 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Это второе дело в нашем регионе, которое рассмотрено в районном суде с участием присяжных заседателей, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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