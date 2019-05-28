2019-05-28T16:03:39+03:00
Общество

Тамбовские судебные приставы составили "портрет" должника по алиментам

На "холст" попали и мужчины, и женщины
Ирина БУРЯКОВА
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На Тамбовщине 80% должников по алиментам - мужчины и 20% - женщины. Среднестатистический алиментщик-мужчина в регионе в возрасте от 33 до 40 лет, нередко ведущий асоциальный образ жизни. Среднестатистическая алиментщица-женщина в возрасте от 28 до 36 лет, в большинстве случаев ведущая также асоциальный образ жизни. Такие данные приводит Управление Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области.

- На исполнении в настоящее время - более 6,5 тысяч производств по взысканию алиментов на общую сумму 550 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба УФССП в регионе. - Наибольшую сложность представляет работа с неплательщиками, не имеющими официального заработка, у многих отсутствует имущество, которое можно подвергнуть аресту. Средняя сумма задолженности по одному исполнительному производству о взыскании алиментов составляет 100 тысяч рублей. На сегодняшний день более 600 человек, уклоняющихся от уплаты алиментов, находятся в розыске.

В этом году 360 должников привлечено к административной ответственности. Решением суда 312 неплательщикам алиментов назначено наказание в виде обязательных работ, к 10 применен административный арест. Помимо этого, вынесено 189 обвинительных приговоров по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», из них 4 человека приговорены к реальному лишению свободы.

- Как показывает практика, самыми эффективными мерами принудительного взыскания задолженности по алиментным платежам являются: ограничение выезда за пределы Российской Федерации и временное ограничение на пользование должником специальным правом (в виде управления транспортным средством), - отмечают в ведомстве.

Так, в текущем году в Тамбовской области ограничение на выезд за пределы страны из-за неуплаты алиментов применили к 3 тысячам 472 людям, а 1 тысяча 246 человек были лишены права управлять транспортом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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