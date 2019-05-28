2019-05-28T15:31:13+03:00
Происшествия

В Тамбовской области двое парней разгромили детскую площадку, чтобы привлечь внимание девушек

Молодых людей ждет уголовное наказание за вандализм
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Друзья захотели произвести впечатление на представительниц прекрасного полаДрузья захотели произвести впечатление на представительниц прекрасного полаФото: УМВД по Тамбовской области
Изменить размер текста:

В дежурную часть отделения полиции поселка городского типа Мучкапский в Тамбовской области поступило сообщение о факте повреждения оборудования на детской площадке, расположенной на территории школы в селе Новосельцы.

Стражи порядка установили личности злоумышленников, причастных к преступлению. Ими оказались двое молодых людей — 19 и 20 лет. Выяснилось, что хулиганы 16 мая решили показать свою физическую силу перед присутствовавшими рядом девушками. Чтобы привлечь их внимание, парни повредили столбы для крепления волейбольной сетки и качели.

- Полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 214 УК РФ «Вандализм». Это деяние наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей либо исправительными работами на срок до одного года либо арестом на срок до трех месяцев, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тамбовчан приглашают на "День добрых соседей"
Для дежурства на тамбовских пляжах подготовили 41 матроса-спасателя
Следователи нашли сотрудников Росгвардии, которые избили тамбовчанина, и возбудили на них уголовное дело
Фестиваль котовской неваляшки проведут во второй раз
Две тысячи утят не смогли въехать в Тамбовскую область из-за отсутствия документов
В Тамбовской области 36-летнему мужчине вынесли приговор на основании вердикта присяжных заседателей
Тамбовские судебные приставы составили "портрет" должника по алиментам
На Тамбовщине росгвардейцы нашли без вести пропавшую женщину
64-летняя тамбовчанка погибла под колесами авто
В Тамбове продолжают ремонтировать дороги
«Зелёный Марафон» Сбербанка продлится 10 часов
На «Северном обходе Тамбова» легковушка «влетела» в фуру
В Тамбове украли автомобиль с помощью эвакуатора
Тамбовчанин в течение трех месяцев расплачивался в магазинах чужой банковской картой
В Тамбовском районе под колеса автомобиля попала девушка
Тамбовские полицейские раскрыли кражу холодильника и газовой плиты
В Тамбове четырехлетний мальчик на маминой машине сбил пенсионерку
В Тамбовской области многодетная мать пойдет под суд за жестокое обращение с детьми
Женщина и девочка получили травмы в ДТП на севере Тамбова
Житель Тамбовской области попытался обмануть микрофинансовую организацию
В сквере на площади Льва Толстого в Тамбове начали ремонт теплосетей
В Северной Осетии появился памятник депутату тамбовской облдумы Таймуразу Габуеву