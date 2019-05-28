В Тамбовской области двое парней разгромили детскую площадку, чтобы привлечь внимание девушек

СЕГОДНЯ 15:31 2019-05-28T15:31:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть отделения полиции поселка городского типа Мучкапский в Тамбовской области поступило сообщение о факте повреждения оборудования на детской площадке, расположенной на территории школы в селе Новосельцы.

Стражи порядка установили личности злоумышленников, причастных к преступлению. Ими оказались двое молодых людей — 19 и 20 лет. Выяснилось, что хулиганы 16 мая решили показать свою физическую силу перед присутствовавшими рядом девушками. Чтобы привлечь их внимание, парни повредили столбы для крепления волейбольной сетки и качели.

- Полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 214 УК РФ «Вандализм». Это деяние наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей либо исправительными работами на срок до одного года либо арестом на срок до трех месяцев, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU