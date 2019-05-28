На Тамбовщине росгвардейцы нашли без вести пропавшую женщину

СЕГОДНЯ 15:03 2019-05-28T15:03:40+03:00

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В Кирсанове сотрудники Росгвардии во время патрулирования на улице Максима Горького обратили внимание на женщину, которая была схожа по приметам с человеком, объявленным в розыск. При проверке документов выяснилось, что она действительно числится без вести пропавшей.

Как оказалось, 19 мая, злоупотребляющая алкоголем 45-летняя местная жительница, ушла из дома и не выходила на связь с родственниками на протяжении нескольких дней. Ее сын обеспокоился отсутствием матери и обратился в правоохранительные органы.

- После профилактической беседы беглянку передали сотрудникам полиции, которые в настоящее время уточняют обстоятельства, послужившие причиной её ухода из дома, - сообщили в региональном управлении Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU