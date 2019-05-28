2019-05-28T14:48:41+03:00
Происшествия

64-летняя тамбовчанка погибла под колесами авто

Женщина переходила дорогу по «зебре»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Пожилая женщина получила серьезные травмыПожилая женщина получила серьезные травмыФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария с участием пожилой женщины-пешехода произошла 27 мая в 7 часов 9 минут на 7 километре автодороги «Тамбов-Шацк», в селе Донское Тамбовского района. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 30-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2112» наехад на 64-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате аварии пострадавшую с серьезными повреждениями доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, где от полученных травм она скончалась, - пояснили в УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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