2019-05-28T14:17:57+03:00
Общество

В Тамбове продолжают ремонтировать дороги

Рабочие делают новые бордюры, обустраивают пешеходные тротуары и меняют асфальт
Ксения АЛЕШИНА
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Спецтехника и рабочие трудятся и днем, и ночьюСпецтехника и рабочие трудятся и днем, и ночьюФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Дорожники продолжают ремонт на нескольких улицах областного центра. Работы проводятся и днем, и ночью. Так, на улице Киквидзе рабочие укладывают первые тонны асфальтобетонной смеси.

- Подрядная организация подготовила существующее основание под укладку: промели покрытие, очистили от пыли и наметов, для качественного сцепления существующего слоя и нового выполнили подгрунтовку битумной эмульсией, натянули струну для соблюдения высотных отметок, - сообщили в информационном управлении администрации города Тамбова.

На Моршанском шоссе и улице Карла Маркса проводится демонтаж бортового камня, на улице Пролетарской устанавливают новые бордюры, на улице Авиационной обустраивают пешеходный тротуар и фрезеруют существующее асфальтобетонное покрытие. На улице Базарной на участке от Лермонтовской до Коммунальной началась фрезеровка проезжей части.

- Осложняет работу наличие контактной сети. Надо быть предельно осторожным, чтобы избежать аварийной ситуации. Перед выходом на линию мы информируем ответственных сотрудников подрядной организации об особенностях работы в пределах контактной сети, инструктируем и инспектируем их, - говорит Антон Устинов, начальник отдела по контролю за строительством и ремонтом дорог муниципального учреждения «Дирекция городских дорог».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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