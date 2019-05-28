На «Северном обходе Тамбова» легковушка «влетела» в фуру

СЕГОДНЯ 13:49 2019-05-28T13:50:29+03:00

В серьезной аварии пострадали четыре человека, в том числе 8-летняя девочка

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Серьезная авария, травмы в которой получили четыре человека, произошла 27 мая в 13 часов 35 минут на 10 километре автодороги «Северный обход города Тамбова» на территории Тамбовского района. По данным регионального УГИБДД, 34-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2115» на регулируемом перекрестке при повороте налево на разрешающий сигнал светофора, столкнулся с автомобилем «МАН», которым управлял 45-летний мужчина. Известно, что фура двигалась навстречу легковому авто.

- В результате аварии водителя автомобиля «ВАЗ-2115» и его пассажиров, женщин 58 и 32 лет с травмами доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Повреждения получила также 8-летняя девочка, ее госпитализировали в Тамбовскую детскую областную больницу.

Среди пострадавших - 8-летняя девочкаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU