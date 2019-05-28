В Тамбове украли автомобиль с помощью эвакуатора

СЕГОДНЯ 13:30 2019-05-28T13:33:52+03:00

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27 мая полицейские раскрыли кражу автомобиля, совершенную в Тамбове в прошлом месяце. Так, в апреле в дежурную часть поступило сообщение от тамбовчанина, проживающего на улице Магистральной. Мужчина рассказал стражам порядка, что перед тем, как исчезнуть, его ВАЗ-21011 был припаркован рядом с домом. Машина была неисправна, сигнализация отсутствовала.

Сразу оперативникам выйти на след похитителей неисправного авто не удалось, но чуть позже они смогли установить личности подозреваемых - 20-летнего и 21-летнего местных жителей без определенного рода занятий.

- Днем 19 апреля они свободным доступом с неохраняемой стоянки похитили неисправный автомобиль на своей машине с помощью эвакуатора, введя водителя эвакуатора в заблуждение, с целью сдать как металл, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Машина была обнаружена полицейскими в пункте приема металлолома.

Подозреваемые во время опроса признались сотрудникам полиции в содеянном. В настоящее время стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража». Виновным грозит наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU