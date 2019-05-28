В Тамбовском районе под колеса автомобиля попала девушка

СЕГОДНЯ 12:28 2019-05-28T12:28:25+03:00

47-летний мужчина за рулем автомобиля "Лифан" сбил пешехода Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Изменить размер текста: A A

ДТП произошло 27 мая около десяти часов вечера на 14-м километре автодороги «Тамбов-Пенза» в рабочем поселке Новая Ляда. Автомобиль «Лифан», под управлением 47-летнего водителя, сбил 26-летнюю девушку. Она переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

По информации УГИБДД по Тамбовской области, в результате аварии пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

ИСТОЧНИК KP.RU