В Тамбовском районе под колеса автомобиля попала девушка
Пешеходу потребовалась медицинская помощь
47-летний мужчина за рулем автомобиля "Лифан" сбил пешеходаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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ДТП произошло 27 мая около десяти часов вечера на 14-м километре автодороги «Тамбов-Пенза» в рабочем поселке Новая Ляда. Автомобиль «Лифан», под управлением 47-летнего водителя, сбил 26-летнюю девушку. Она переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
По информации УГИБДД по Тамбовской области, в результате аварии пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.
ИСТОЧНИК KP.RU