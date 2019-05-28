2019-05-28T13:04:52+03:00
Происшествия

Тамбовчанин в течение трех месяцев расплачивался в магазинах чужой банковской картой

Он тратил не более одной тысячи рублей на каждую покупку
Ирина БУРЯКОВА
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К сотрудникам уголовного розыска поступила информация, что в поселке Строитель 30-летний мужчина расплачивается чужой банковской картой. Стражи порядка его задержали и опросили. В ходе беседы с полицейскими житель Тамбовского района признался, что в феврале во время застолья один из его знакомых обронил банковскую карту. Подозреваемый поднял ее и оставил себе. На карте было 9 тысяч 300 рублей.

- Подозреваемый не сказал своему знакомому о найденной карте, присвоил ее и стал расплачиваться ею в магазинах. Он тратил не более одной тысячи рублей на одну покупку в надежде, что хозяин не заметит, - рассказали в пресс-службе УМВД по Тамбовской области.

30-летний мужчина пообещал сотрудникам полиции, что в самое ближайшее время вернет похищенные деньги.

- Ранее он привлекался к ответственности за ряд правонарушений. Сейчас по факту кражи чужих сбережений проводится проверка. В дальнейшем будет принято процессуальное решение, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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