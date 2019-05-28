2019-05-28T11:42:06+03:00
Происшествия

В Тамбове четырехлетний мальчик на маминой машине сбил пенсионерку

Ребенку удалось завести автомобиль
Ксения АЛЕШИНА
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Ребенок находился на заднем сиденье и умудрился запустить двигательРебенок находился на заднем сиденье и умудрился запустить двигательФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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На улице Гоголя в районе дома № 17 города Тамбова, 27 мая в 18:33, четырехлетний мальчик, оставленный на короткое время без внимания родственников, находясь на водительском сиденье автомобиля «Ситроен С4», принадлежащего его маме, завел машину и она покатилась вперед. При движении иномарка наехала на 81-летнюю женщину.

- В результате ДТП, женщина получила травму ноги и была доставлена в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщили в УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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