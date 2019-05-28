Тамбовские полицейские раскрыли кражу холодильника и газовой плиты
25 мая в дежурную часть поступило сообщение о краже в селе 2-я Иноковка Кирсановского района. На место выехали полицейские. Они опросили потерпевшую 58-летнюю женщину, которая рассказала, что из принадлежащего ей нежилого дома похитили газовую плиту и холодильник.
- В ходе розыска были задержаны местные жители, 42-летний и 41-летний мужчины. Во дворе дома одного из них были обнаружены похищенные предметы, которые злоумышленники хотели сдать в пункт приема металлолома, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Ранее задержанные уже совершали подобные кражи.
В настоящее время стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU