2019-05-28T12:02:59+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские раскрыли кражу холодильника и газовой плиты

Преступление произошло в Кирсановском районе
Ирина БУРЯКОВА
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25 мая в дежурную часть поступило сообщение о краже в селе 2-я Иноковка Кирсановского района. На место выехали полицейские. Они опросили потерпевшую 58-летнюю женщину, которая рассказала, что из принадлежащего ей нежилого дома похитили газовую плиту и холодильник.

- В ходе розыска были задержаны местные жители, 42-летний и 41-летний мужчины. Во дворе дома одного из них были обнаружены похищенные предметы, которые злоумышленники хотели сдать в пункт приема металлолома, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Ранее задержанные уже совершали подобные кражи.

В настоящее время стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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