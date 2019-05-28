Житель Тамбовской области попытался обмануть микрофинансовую организацию

СЕГОДНЯ 10:26 2019-05-28T10:29:15+03:00

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Тамбовские полицейские помогли микрофинансовой организации. Так, еще пять месяцев назад, 29 января, в поселке Полевой Кирсановского района 24-летний парень обратился в кредитное учреждение за займом в размере 15 тысяч рублей, предоставив ложные сведения о месте работы. В назначенное время сумму не возвратил, на звонки не отвечал. Тогда в полицию поступил сигнал о мошенничестве.

- Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, которого доставили в отдел полиции. Молодой человек сознался в содеянном и пояснил, что все полученные финансы давно потратил, теперь ему придется возместить материальный ущерб из своего кошелька, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Было установлено, что ранее задержанный уже имел проблемы с законом.

В настоящее время в отношении 24-летнего жителя Тамбовщины стражи порядка возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU