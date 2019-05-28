В сквере на площади Льва Толстого в Тамбове начали ремонт теплосетей

СЕГОДНЯ 10:06 2019-05-28T10:06:06+03:00

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Сотрудники филиала ПАО «Квадра» - «Тамбовская генерация» начали капитальный ремонт теплосетей, проходящих под территорией сквера на площади Льва Толстого, благоустройство которого должно завершиться в этом году. По данным теплоэнергетиков, здесь заменят квартальные сети протяженностью около 1 километра.

- Совместно с администрацией компания решила в первую очередь заменить здесь трубопроводы, чтобы обеспечить надежность теплосетей, расположенных в сквере, - пояснил главный инженер Тамбовского филиала «Квадры» Алексей Нечаев.

Также теплоэнергетики отремонтируют 400 метров подводящей сети на улице Мичуринской, 130. Как пообещали в компании, отключения горячей воды для жителей на время ремонта будут краткосрочными.

ИСТОЧНИК KP.RU