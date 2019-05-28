В Северной Осетии появился памятник депутату тамбовской облдумы Таймуразу Габуеву

СЕГОДНЯ 09:31 2019-05-28T09:31:28+03:00

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В Северной Осетии в селении Верхний Бирагзанг Алагирского района установили памятник депутату областной Думы, меценату, руководителю осетинского землячества Таймуразу Габуеву. Скульптура Таймураза Габуева теперь стоит рядом с храмом Николая Чудотворца в селении Верхний Бирагзанг Алагирского района, в строительство которого в свое время он внес существенный вклад. Автор скульптуры – Виктор Остриков, он же является создателем памятников «Тамбовскому мужику» и «Тамбовскому студенту». По задумке автора, памятник у входа в церковь будет символизировать и молчаливо говорить, что храм – духовное наследие, которое Таймураз Габуев завещает всем землякам и потомкам.

- Таймураз Габуев приехал в Тамбовскую область по распределению в 1975 году. Работал в совхозе «Хоботовский» Первомайского района, следующие три года – директором совхоза «Красное знамя» Первомайского района, - сообщили в пресс-службе регионального заксобрания. - В 1983 году Таймураз Габуев был назначен начальником управления сельского хозяйства Первомайского района, председателем районного агропромышленного объединения, а в 1995 году возглавил район. В 2000 году он стал заместителем начальника управления автомобильных дорог Тамбовской области, а в 2003 году – начальником управления автомобильной магистрали «Москва – Волгоград» ФГУП «Упрдор Каспий». После избрания в 2011 году депутатом Тамбовской областной Думы пятого созыва Таймураз Габуев возглавил комитет по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию предпринимательства. В 2016 году был избран депутатом Тамбовской областной Думы шестого созыва, где возглавил комитет по аграрным вопросам, экологии и природопользованию.

Таймураз Владимирович скончался 19 июля 2018 года. Он пожелал быть похороненным на Тамбовской земле.

ИСТОЧНИК KP.RU