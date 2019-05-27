В Мичуринске оштрафовали старшего мастера управляющей компании, по вине которого пострадал 9-летний мальчик

СЕГОДНЯ 18:00 2019-05-27T18:02:48+03:00

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Собранные следственным отделом по городу Мичуринск СУ СК РФ С доказательства признаны судом достаточными для признания 36-летнего старшего мастера управляющей компании виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Как установили следствие и суд, днем 24 декабря прошлого года на девятилетнего мальчика, который возвращался домой из школы, с крыши дома по улице Лермонтова, где он проживал, упал фрагмент наледи. Ребенок получил телесные повреждения в виде тупой травмы головы, сотрясения головного мозга, квалифицируемые как легкий вред здоровью.

Зимой за очистку крыш от снега и наледи отвечает старший мастер управляющей компании, обслуживающей дом, с которого сошла наледь. Однако своевременных мер мужчина не принял, тем самым поставил под угрозу жизнь и здоровье жильцов дома, а также обычных прохожих.

- В ходе следствия обвиняемый признал вину, в содеянном раскаялся, предпринял меры к возмещению ущерба потерпевшей стороне, в связи с чем уголовное дело направлялось в суд с ходатайством о назначении меры уголовно-правового характера, по результатам рассмотрения которого суд назначил ему судебный штраф в размере 17 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU