2019-05-27T17:47:12+03:00
Общество

В Тамбовской области построят агроинженерную школу почти за 300 млн рублей

Она будет рассчитана на 350 учеников
Ксения АЛЕШИНА
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В рабочем поселке Умёт к концу 2021 года появится новая школа на 350 ученических мест. На ее строительство было выделено 299 614,6 млн рублей. Из них 291 662,3 млн рублей - средства федерального бюджета, 7952,3 млн рублей – бюджет региона.

Несмотря на то, что учебное заведение планируют сдать в эксплуатацию только через два года, свое название она получила уже сейчас - «Агроинженерная школа».

- Впереди еще предстоит проделать большую работу: возведение и отделка нового здания школы, поставка и наладка учебного оборудования, проектирование образовательной программы- речь идет о целом комплексе мер, которые будут реализованы поэтапно в ближайшие два года. Но уже сейчас очевидно, что задача по обеспечению повышения доступности современных условий образования в сельской местности, поселках городского типа и малых городах региона за счет создания новых учебных мест становится выполнимой благодаря мероприятиям национального проекта «Образование», - сообщает региональное управление образования и науки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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