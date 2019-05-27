В Тамбове снова выставили на продажу «элеватор смерти»

СЕГОДНЯ 17:39 2019-05-27T17:39:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти Тамбова намерены предпринять еще одну попытку продать здание печально известного «элеватора смерти», который расположен на улице Кавалерийской, 17. В конце прошлого года восьмиэтажное здание площадью 2,6 тысячи квадратных метров и земельный участок под ним площадью 1,5 тысячи квадратных намеревались реализовать за 1,5 миллиона рублей. Но желающих купить его даже за такую мизерную цену тогда не нашлось.

Сейчас здание снова собираются выставить на аукцион. Первоначальная цена объекта установлена в 1 миллион 464 тысячи рублей. При этом само здание оценили почти в 200 тысяч рублей, а участок под ним — в 1 миллион 270 тысяч рублей. Как следует из проекта постановления, внесенного в Тамбовскую городскую Думу временно исполняющим полномочия главы города Тамбова Дмитрием Самородиным, аукцион будет «играться» как на повышение цены (с шагом 36 тысяч рублей), так и на понижение, в этом случае «шаг» аукциона составит 73 тысячи рублей. При этом минимальная цена, за которую город готов продать проблемное здание вдвое меньше начальной и составляет 732 тысячи рублей. Средства от продажи элеватора, если на него все-таки найдется покупатель, поступят в бюджет города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU