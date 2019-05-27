2019-05-27T17:22:31+03:00
Общество

Главная библиотека региона ждет тамбовчан на летнем Пушкинском сезоне

В течение июня запланировано множество различных мероприятий
Ксения АЛЕШИНА
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Летний сезон в этом году будет посвящен 220-летию со дня рождения А.С ПушкинаЛетний сезон в этом году будет посвящен 220-летию со дня рождения А.С ПушкинаФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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С 30 мая в Тамбовской областной научной библиотеке имени А.С. Пушкина стартуют традиционные Пушкинские сезоны. Летний сезон в этом году будет посвящен 220-летию со дня рождения великого поэта.

На разных площадках библиотеки для читателей будут проходить конкурсы, видеоуроки, квесты, выставки и даже гастрономические вечера. Кроме того, 6 июня, в Пушкинский День России и День русского языка, в областном центре впервые напишут «Пушкинский диктант». Свою грамотность смогут проверить все желающие. Участникам акции будут предложены отрывки из стихотворных и прозаических произведений А.С. Пушкина.

Также 6 июня подведут итоги благотворительного марафона «220 книг для Пушкинской» и наградят отличников и призеров «Тотального диктанта-2019». Напомним, что в текущем году 52 жителя региона получили за него пятерки.

- Организаторы ждут жителей и гостей Тамбова в течение всего июня на тематические Пушкинские сезоны. Подробная программа на сайте библиотеки, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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