2019-05-27T17:00:09+03:00
Спорт

Тамбовчанин привез бронзовую медаль с первенства страны по греко-римской борьбе

16-летний Роман Беликов побывал на турнире во Владимире
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбовский спортсмен выступал в весовой категории до 92 кгТамбовский спортсмен выступал в весовой категории до 92 кгФото: Пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области
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Воспитанник СШОР №2 «Центр единоборств им. Е.Т. Артюхина» Роман Беликов занял третье место на первенстве России среди юношей до 16 лет по греко-римской борьбе. Соревнования проходили во Владимире с 24 по 26 мая.

Тамбовский спортсмен выступал в весовой категории до 92 кг. Роман провел пять встреч — первые для него сложились удачно, однако в третьей схватке Роман уступил своему сопернику. Затем юноша выиграл утешительную встречу и схватку за третье место.

- Поздравляю спортсмена и его наставников, медаль – показатель их совместной работы. Тамбовские борцы греко-римского стиля уверенно занимают лидирующие позиции в сборных страны по различным возрастам. Этот вид борьбы для нашей области является одним из самых медалеемких. В прошлом сезоне и на российском, и на международном уровне прекрасно выступили Сергей Федоров, Степан Стародубцев. Теперь шанс проявить себя в составе сборной страны есть у Романа Беликова. Желаю ему настойчивости и терпения в тренировках, удачи на ковре, честных схваток и ярких побед, - говорит начальник регионального управления по физической культуре и спорту Михаил Белоусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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