Тамбовчан приглашают познакомиться с культурой и кухней Сербии

СЕГОДНЯ 16:37 2019-05-27T16:43:20+03:00

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30 мая в Тамбове откроется фестиваль «Сербские дни в Черноземье-2019». В рамках фестиваля предусмотрена деловая программа, выставки, культурно-гастрономическая площадка. Горожан ждут встречи с деятелями культуры Сербии, знакомство с национальной кухней и традициями этой страны.

- В «Усадьбе Асеевых» откроется выставка работ сербской иконописицы Сани Миладинович, экспозиция фотографий «Балканский мост», а также культурно-гастрономическая площадка «Сербия рядом». Для гостей праздника проведут мастер-класс по приготовлению сербского кофе, гастрономические ряды познакомят с национальной кухней, творческие коллективы выступят с развлекательной программой, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

В фестивале примет участие вице-мэр города Шабац Слободан Николич.

Посещение фестиваля бесплатно для всех гостей «Сербских дней в Черноземье-2019».

- Фестиваль проводится по инициативе Центра международного сотрудничества «Русско-Сербский Диалог» при поддержке администрации Тамбовской области и Посольства Сербии в Российской Федерации, - отмечают в ведомстве. - Первый подобный фестиваль состоялся в 2017 году в Воронеже. В 2018 году «Сербские дни в Черноземье» принимали в Белгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU