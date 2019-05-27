У жителей Тамбовщины воруют быков и коров

СЕГОДНЯ 16:34 2019-05-27T16:35:33+03:00

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В дежурную часть отделения полиции села Петровское в ночь на 25 мая поступило сообщение о краже домашнего скота. Неизвестные похитили у 61-летнего жителя села Ивановка из сарая полуторагодовалого быка весом 300 кг, корову весом 300 кг, и телку весом 100 кг.

На место происшествия прибыли оперативники с кинологами, которые опросили возможных свидетелей и изъяли следы. Поскольку на прилегающей территории видеонаблюдение отсутствует, то такие преступления наиболее сложны для раскрытия.

- Ущерб устанавливается. Возбуждено уголовное дело по п. «б» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Похожее преступление произошло в ночь на 22 мая в селе Федоровка. Из охраняемого летнего загона фермерского хозяйства был похищен двухсоткилограммовый бык. Следы забоя животного обнаружены в лесополосе в 1200 метрах от населенного пункта.

ИСТОЧНИК KP.RU