На Тамбовщину с концертом приедет американский армянин, выросший в СССР

СЕГОДНЯ 16:03 2019-05-27T16:09:35+03:00

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29 июня в 16:00 в Тамбовской области в Уваровском районе в доме-усадьбе Рахманинова "Ивановка" состоится концерт 47-летнего пианиста Раффи Бесаляна. По данным англоязычной Википедии, Бесалян родился в Ереване (Армения), учился в специальной музыкальной школе для одаренных детей имени Чайковского и Ереванской консерватории. Затем учился в Америке. Он лауреат нескольких международных конкурсов. Сейчас преподает в американском университете штата Джорджия и по-прежнему гастролирует по миру с концертами.

- В "Ивановке" в программе концерта Раффи Бесаляна - произведения Листа, Гершвина, Рахманинова, Комитаса, Бабаджаняна, Багдасаряна, - сообщает управление культуры и архивного дела Тамбовской области.

Фото: с сайта управления культуры и архивного дела Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU