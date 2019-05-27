В Мичуринске объявили фотоконкурс «Добрый город»

СЕГОДНЯ 15:31 2019-05-27T15:31:26+03:00

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Мичуринцев приглашают принять участие в фотоконкурсе «Добрый город», который проводится в рамках фестиваля некоммерческих организаций «Добрый Мичуринск». Снимок, на котором запечатлен наукоград, необходимо опубликовать в комментариях к специальному посту. Всего будут определены три победителя, чьи имена объявят на фестивале.

Фестиваль «Добрый Мичуринск» пройдет 1 июня на площади Мичурина. Начало в 17:00. Гостей праздника ждет концертная программа, благотворительная лотерея, бесплатные консультации юристов, детская анимационная программа, мастер-классы и другое.

ИСТОЧНИК KP.RU