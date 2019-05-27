2019-05-27T15:08:38+03:00
Общество

В Тамбове благоустраивают дворовую территорию на улице Ерофеевской

На асфальтирование направят почти 3 миллиона рублей
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: информационное управление администрации ТамбоваФото: информационное управление администрации Тамбова
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В этом году в Тамбове в рамках программы «Формирование современной городской среды» 36 дворовых территорий приобретут новый облик. Работы по благоустройству сегодня ведут в нескольких дворах, в числе которых большая территория, объединяющая сразу два дома в западной части города по улице Ерофеевская №20 и №22. Благоустройство во дворах ведется под контролем специалистов муниципального учреждения «Долговой центр».

Фото: информационное управление администрации Тамбова

Фото: информационное управление администрации Тамбова

- Демонтирован бордюрный камень, проведены подготовительные земляные работы по установке новых бордюров. Сейчас геодезисты делают разуклонку. Это важный фактор надежности и долговечности дорожного полотна. Правильный уклон обеспечит отвод атмосферных осадков и талых вод. Установят бордюры, сделают щебеночное основание и останется положить асфальт, - цитирует пресс-служба администрации Тамбова начальника отдела технического надзора «Долгового центра» Кирилла Климова.

Между домами №20 и №22 по улице Ерофеевской запланировано заасфальтировать 2000 квадратных метров дворовой территории, установить 12 скамеек.

Фото: информационное управление администрации Тамбова

Фото: информационное управление администрации Тамбова

- На асфальтирование проезжей части двора будет затрачено более 2 миллионов 785 тысяч рублей. Согласно графику производственных работ благоустройство дворовой территории на Ерофеевской будет завершено 30 июня, - отметили в администрации города.

Фото: информационное управление администрации Тамбова

Фото: информационное управление администрации Тамбова

ИСТОЧНИК KP.RU

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