2019-05-27T14:20:59+03:00
Общество

Лесхозы Тамбовской области закупят спецтехнику на 13,5 млн. рублей

Тушить пожары станет проще
Ксения АЛЕШИНА
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Три лесхоза уже приобрели пожарные автоцистерныТри лесхоза уже приобрели пожарные автоцистерны
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Вернадский, Тамбовский и Шехманский лесхозы Тамбовской области приобрели новые пожарные автоцистерны. Деньги на их покупку поступили из федерального бюджета в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов», входящего в состав нацпроекта «Экология».

До конца этого года автономные учреждения региона, выполняющие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах, обеспечат спецтехникой на сумму более 13,5 млн. рублей.

- Приобретенная новая техника – это существенная помощь региону со стороны федерального центра. Она позволит не только продолжить укрепление материально-технической базы автономных учреждений (лесхозов), но и будет способствовать оперативной ликвидации пожаров на территории государственного лесного фонда, эффективно охранять леса от возможных возникающих чрезвычайных ситуаций, - считает начальник управления лесами области Сергей Истомин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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