Мичуринец избил до смерти сожителя бывшей жены

СЕГОДНЯ 14:03 2019-05-27T14:03:04+03:00

Преступник отправится за решетку на семь лет

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В Мичуринске суд вынес приговор в отношении 38-летнего местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как установили следствие и суд, 12 декабря прошлого года осужденный с компанией знакомых выпивал в квартире у потерпевшего. Мужчина начал выражать недовольство тем, что хозяин жилища сожительствует с его бывшей супругой и потребовал расстаться с ней. Затем он избил 35-летнего возлюбленного экс-жены. Перетерпевший скончался через два дня от полученных травм головы.

- Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU