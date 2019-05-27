2019-05-27T14:03:04+03:00
Происшествия

Мичуринец избил до смерти сожителя бывшей жены

Преступник отправится за решетку на семь лет
Ксения АЛЕШИНА
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В Мичуринске суд вынес приговор в отношении 38-летнего местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как установили следствие и суд, 12 декабря прошлого года осужденный с компанией знакомых выпивал в квартире у потерпевшего. Мужчина начал выражать недовольство тем, что хозяин жилища сожительствует с его бывшей супругой и потребовал расстаться с ней. Затем он избил 35-летнего возлюбленного экс-жены. Перетерпевший скончался через два дня от полученных травм головы.

- Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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