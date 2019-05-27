2019-05-27T14:40:37+03:00
Общество

Тамбовская полиция обеспечит охрану порядка во всех детских летних лагерях

Каждый из более 60 тысяч отдыхающих юных тамбовчан будет под присмотром стражей порядка
Ирина БУРЯКОВА
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На территории Тамбовской области этим летом, по данным регионального УМВД, будет работать 551 организация детского отдыха и здоровья, в том числе 466 лагерей дневного пребывания, 12 палаточных, 6 профильных и 38 лагерей труда и отдыха. В детских лагерях и оздоровительных центрах отдохнут более 61 тысячи юных тамбовчан, из них 35 тысяч 214 детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе свыше 600 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете органов внутренних дел.

- Запланировано проведение специализированной смены для «трудных» подростков на базе ТОГКУ «Социально оздоровительный центр «Росинка», - отмечают в ведомстве. - Полицейские, как и в предыдущие годы, будут обеспечивать охрану общественного порядка, не отлучаясь с территорий лагерей. Кроме того, сотрудники полиции будут заниматься профилактикой преступлений среди несовершеннолетних, предостерегая их от необдуманных поступков, которые могут привести на скамью подсудимых.

В свою очередь и родители должны нести ответственность за воспитание своих детей, продумать их досуг.

- Напоминаем всем папам и мамам: несовершеннолетние дети должны быть дома не позднее 23 часов. Следите, в каком состоянии они возвращаются домой. К сожалению, есть прецеденты, когда несовершеннолетние задерживаются сотрудниками полиции в очень позднее время в состоянии алкогольного опьянения, - говорят в УМВД по Тамбовской области.

Полицейские просит родителей не отпускать детей одних на пляжи и объяснить им правила поведения на воде, а также обратить внимание на соблюдение правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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