2019-05-27T13:44:16+03:00
Спорт

Юный мичуринский боксер взял «бронзу» на первенстве России

Награду завоевал Иван Родионов
Ксения АЛЕШИНА
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Соревнования прошли в АнапеСоревнования прошли в АнапеФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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В Анапе с 20 по 26 мая проходило первенство России по боксу среди юношей 13-14 лет, на котором спортсмен из Мичуринска стал бронзовым призером. Иван Родионов выступал в составе сборной Тамбовской области.

Как сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска, Иван Родионов одержал победу над представителем Пермского края (победителем ПФО) и спортсменом из Дагестана (победителем СКФО). Полуфинальный бой прошел на равных, но все же судьи присудили победу московскому боксеру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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