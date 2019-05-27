Юный мичуринский боксер взял «бронзу» на первенстве России
Награду завоевал Иван Родионов
Соревнования прошли в АнапеФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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В Анапе с 20 по 26 мая проходило первенство России по боксу среди юношей 13-14 лет, на котором спортсмен из Мичуринска стал бронзовым призером. Иван Родионов выступал в составе сборной Тамбовской области.
Как сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска, Иван Родионов одержал победу над представителем Пермского края (победителем ПФО) и спортсменом из Дагестана (победителем СКФО). Полуфинальный бой прошел на равных, но все же судьи присудили победу московскому боксеру.
ИСТОЧНИК KP.RU