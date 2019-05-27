В лобовом столкновении на тамбовской трассе пострадали два человека

СЕГОДНЯ 13:20 2019-05-27T13:20:11+03:00

Один из автомобилей вылетел в кювет Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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Авария, в которой травмы получили два человека, произошла 26 мая в 17 часов 15 минут на 20 километре автодороги Р-22 «Каспий», проходящей по территории Мичуринского района,. Как сообщили в региональном УГИБДД, 29-летняя женщина-водитель, которая находилась за рулем автомобиля «KIA RIO», по неизвестной причине выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с движущимся во встречном направлении автомобилем «Nissan Patrol», под управлением 43-летнего мужчины.

- В результате аварии водитель автомобиля «KIA RIO» и 28-летняя пассажирка получили травмы, пострадавших доставили в больницу, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU