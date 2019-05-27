2019-05-27T12:59:55+03:00
Происшествия

Тамбовчанка перечислила жительнице Ставрополья 6 тысяч рублей за одежду, но не получила ее

28-летняя хозяйка интернет-магазина оказалась мошенницей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В декабре прошлого года в отдел полиции № 2 УМВД России по городу Тамбову с заявлением о совершенном мошенничестве обратилась 32-летняя женщина. Она рассказала, что нашла в сети интернет-сайт по продаже одежды и сделала там заказ на 6 тысяч рублей. Деньги женщина перевела с карты. Gрошло время, но ни посылки, ни подтверждений о доставке товара покупательница так и не получила. Более того, номер тамбовчанки был администратором сайта внесен в так называемый «черный список». Дозвониться до сотрудников интернет-магазина оказалось невозможным.

В отделе полиции № 2 УМВД России по городу Тамбову возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские опросили тамбовчанку, выяснили интернет-адрес магазина, установили владельцев телефонных номеров, указанных на сайте.

- В ходе проведения следственных мероприятий получены улики, подтверждающие причастность 28-летней жительницы Ставропольского края к совершению преступления, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Местные сотрудники уголовного розыска по поручению тамбовского дознавателя нашли и опросили подозреваемую, которая призналась в мошенничестве. Похищенные у тамбовчанки деньги были потрачены на личные нужды. Теперь сотрудникам тамбовской полиции в ходе служебной командировки предстоит выяснить, как давно работал данный интернет-магазин, есть ли другие обманутые клиенты из Тамбовской области и других регионов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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