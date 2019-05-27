2019-05-27T12:32:02+03:00
Происшествия

В Тамбовской области девушка обманула Пенсионный фонд более чем на 70 тысяч рублей

Студентка незаконно получала социальную выплату
Ксения АЛЕШИНА
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Кирсановская межрайонная прокуратура установила факт незаконного получения местной жительницей пенсии по случаю потери кормильца. Своими мошенническими действиями девушка нанесла Пенсионному фонду материальный ущерб на общую сумму более 70 тысяч рублей.

В сентябре 2017 года студентка очной формы обучения подала заявление в Управление Пенсионного фонда РФ в городе Кирсанове о назначении социальной пенсии по случаю потери кормильца. В феврале 2018 девушку отчислили из образовательного учреждения по собственному желанию. Однако она не поставила в известность местный ПФР и продолжала незаконно ежемесячно получать выплату.

Согласно ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» право на социальную пенсию имеют дети в возрасте до 18 лет, а так же старше этого возраста, обучающиеся по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, потерявшие одного или обоих родителей, и дети умершей одинокой матери.

- Приговором мирового судьи судебного участка по г. Кирсанову и Кирсановскому району жительница области признана виновной и осуждена по ч.1 ст.159.2 УК РФ к наказанию в виде исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области. - Кроме того, прокуратурой заявлен гражданский иск в интересах Управления Пенсионного фонда в Российской Федерации, который удовлетворен, с осужденной взыскан причиненный ущерб в размере 74890 рублей. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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