В Тамбовской области девушка обманула Пенсионный фонд более чем на 70 тысяч рублей
Кирсановская межрайонная прокуратура установила факт незаконного получения местной жительницей пенсии по случаю потери кормильца. Своими мошенническими действиями девушка нанесла Пенсионному фонду материальный ущерб на общую сумму более 70 тысяч рублей.
В сентябре 2017 года студентка очной формы обучения подала заявление в Управление Пенсионного фонда РФ в городе Кирсанове о назначении социальной пенсии по случаю потери кормильца. В феврале 2018 девушку отчислили из образовательного учреждения по собственному желанию. Однако она не поставила в известность местный ПФР и продолжала незаконно ежемесячно получать выплату.
Согласно ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» право на социальную пенсию имеют дети в возрасте до 18 лет, а так же старше этого возраста, обучающиеся по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, потерявшие одного или обоих родителей, и дети умершей одинокой матери.
- Приговором мирового судьи судебного участка по г. Кирсанову и Кирсановскому району жительница области признана виновной и осуждена по ч.1 ст.159.2 УК РФ к наказанию в виде исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области. - Кроме того, прокуратурой заявлен гражданский иск в интересах Управления Пенсионного фонда в Российской Федерации, который удовлетворен, с осужденной взыскан причиненный ущерб в размере 74890 рублей. Приговор вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU