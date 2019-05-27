2019-05-27T12:10:25+03:00
Происшествия

За взятку замначальнику ГУ МЧС по Тамбовской области организация заплатит штраф в 1 млн рублей

Напомним, бывший заместитель начальника регионального МЧС осужден условно и со штрафом
Ирина БУРЯКОВА
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Одно расследование привело к другому. Так, в Тамбовской области после получения теперь уже бывшим заместителем начальника регионального ГУ МЧС Игорем Фатькиным крупной взятки, а после - наказания в виде 7,5 лет условно со штрафом 1 миллион 600 тысяч рублей, к ответственности привлечен и взяткодатель. Это юридическое лицо - ООО «СПМ-68».

По информации прокуратуры Тамбовской области, с сентября 2014 года по июнь 2015 года представители «СПМ-68» передали Фатькину в качестве взятки 780 тысяч рублей за "покровительство" организации.

- В отношении этого юридического лица было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 19.28 КоАП РФ, - отмечают в ведомстве. - Вступившим в законную силу постановлением суда ООО «СПМ-68» привлечено к административной ответственности и подвергнуто штрафу в размере 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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