2019-05-27T11:48:09+03:00
Происшествия

В тамбовском селе мотоциклист не справился с управлением и снес столб

С места аварии мужчину отвезли в больницу
Ксения АЛЕШИНА
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Пострадавшему потребовалась госпитализацияПострадавшему потребовалась госпитализацияФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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ДТП произошло 26 мая в половину восьмого утра на улице Зеленой в районе дома №18 села Челнаво-Дмитриевка Сосновского района. Водитель мотоцикла «ИЖ Юпитер-5», 32-летний мужчина, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и врезался в опору линии электропередач.

Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, мотоциклист получил телесные повреждения и был госпитализирован в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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