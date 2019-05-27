В тамбовском селе мотоциклист не справился с управлением и снес столб
С места аварии мужчину отвезли в больницу
Пострадавшему потребовалась госпитализацияФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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ДТП произошло 26 мая в половину восьмого утра на улице Зеленой в районе дома №18 села Челнаво-Дмитриевка Сосновского района. Водитель мотоцикла «ИЖ Юпитер-5», 32-летний мужчина, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и врезался в опору линии электропередач.
Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, мотоциклист получил телесные повреждения и был госпитализирован в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.
ИСТОЧНИК KP.RU