В тамбовском селе мотоциклист не справился с управлением и снес столб

СЕГОДНЯ 11:48 2019-05-27T11:48:09+03:00

С места аварии мужчину отвезли в больницу

Изменить размер текста: A A

ДТП произошло 26 мая в половину восьмого утра на улице Зеленой в районе дома №18 села Челнаво-Дмитриевка Сосновского района. Водитель мотоцикла «ИЖ Юпитер-5», 32-летний мужчина, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и врезался в опору линии электропередач.

Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, мотоциклист получил телесные повреждения и был госпитализирован в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

ИСТОЧНИК KP.RU