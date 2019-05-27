2019-05-27T11:32:04+03:00
Происшествия

В Тамбовской области велосипеды воруют "охапками"

Сразу два двухколесных транспортных средства похитил злоумышленник из одного дома в Первомайском районе
Ирина БУРЯКОВА
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Утром 24 мая жильцы многоквартирного дома на улице Солнечной поселка Первомайский обнаружили пропажу сразу двух велосипедов из подъезда. Пострадавшие, 41-летняя и 43-летняя женщины, обратились в полицию. Стражи порядка, приехавшие на вызов, после опроса возможных свидетелей, вычислили подозреваемого в ночной краже. Им оказался 48-летний местный житель, проживающий на улице Школьной.

- Злоумышленник задержан, опрошен, получены признательные показания. В отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Отметим, что оставляя технику в подъезде без велозамков, ее владельцы сами провоцируют на криминальные проступки нечистых на руку людей.

Похищенные велосипеды сотрудники полиции возвратили законным владельцам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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