2019-05-27T10:51:46+03:00
Происшествия

У трех жителей Тамбовской области нашли более 700 граммов наркотиков

Один из них - из Котовска, второй - из Рассказово, третья - из Уварово
Ирина БУРЯКОВА
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Сразу несколько человек по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали полицейские за минувшие выходные на Тамбовщине. Так, днем 25 мая в селе Воронцовка Знаменского стражи порядка остановили автомобиль ВАЗ-2108, за рулем которого находился 35-летний житель города Котовска. В салоне машины сотрудники полиции обнаружили сверток с наркотическим веществом. Экспертиза показала, что это марихуана весом 8 граммов.

В этот же день в Рассказово на улице 8-го Марта полицейские в кармане у 41-летнего местного жителя обнаружили сверток с марихуаной весом 30 граммов. А в городе Уварово 40-летняя местная жительница припрятала сверток с марихуаной весом 700 граммов.

- По всем фактам незаконного оборота наркотиков проводятся проверки, по окончании которых будут приняты процессуальные решения, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - В соответствии с законодательством, незаконный оборот наркотических веществ влечет за собой уголовное наказание от трех лет лишения свободы до пожизненного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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